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Ermeniler domuzları kaçırmak isterken ormanı yaktı

Ermenistan'da Türkiye sınırına yakın sazlık alanda barınan domuzları kaçırmak için çıkartıldığı belirtilen yangın, kontrolden çıkarak ormana sıçradı. Alevler, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Turabi köyünden görülürken, gökyüzü kara bulutla kaplandı.

2 Saat Önce
2022-04-12 00:25:56
Ermeniler domuzları kaçırmak isterken ormanı yaktı

Türkiye ile Ermenistan sınırını belirleyen Aras Nehri boyunca devam eden sazlıkta barınan yaban domuzlarını kaçırmak için Ermeniler tarafından çıkartılan yangın, kontrolden çıktı. Kısa sürede yayılarak ormana sıçrayan alevlerin neden olduğu sıcaklık, sınırdaki Tuzluca ilçesinin Turabi köyünden de hissedildi. Turabi köyü sakinleri Ermenistan'ın Vanand ve Koghbavan şehirleri arasındaki yangının devam ettiğini, sınırı belirleyen Aras Nehri nedeniyle alevlerin Türkiye'ye sıçramasının ve tehlike oluşturmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Yangını Türkiye'den izleyen Turabi köylüleri, Ermenilerin saatler geçmesine rağmen alevlere müdahale edilmediğini belirtti.

Bu arada Ermenistan'ın yangına müdahale için Türkiye'den herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi. DHA .

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