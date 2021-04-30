Ermeni lobisi ABD’de neden etkili?

Habertürk gazetesinden Oray Eğin, ABD’deki Ermeni diasporasının sözcülerinden gazeteci Harut Sassounian’ın ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Eğin’in ‘Lobiler Savaşı’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

DIASPORA NEDEN ABD'DE ETKİLİ

Dün, ABD'deki Ermeni diasporasının en önemli sözcülerinden gazeteci Harut Sassounian'a Biden'ın “soykırım” demesine varan süreci sordum. Kökleri Kahramanmaraş'ın bugünkü adıyla Süleymanlı mahallesine dayanan Sassounian 50 yıldır bu Ermeni davası hakkında kalem oynatıyor, Ermeni toplumuna hitap eden ve İngilizce yayımlanan haftalık California Courier gazetesinin yayımcısı. Yıllardır TRT dahil çok fazla yerden görüşme talebi gelmesine rağmen benim dışımda hiçbir Türk gazeteciyle konuşmadığını söylüyor.

“Kongre'de çok fazla Ermeni yanlısı üye var, Washington'da yıllardır görev yapan lobi şirketleri var, ülkenin dört bir tarafında Ermeni toplulukları var,” diye anlatıyor Sassounian diasporanın Amerikan siyasetindeki etkisini. “Ermeniler ta 60'lardan 70'lerden beri lobicilik yapıyor, organize oluyor, davanın peşini bırakmıyor. Yeni senatörler, yeni başkanlar, başkan adaylarını sürekli eğitiyor. Joe Biden'ı yaklaşık 40 yıldır tanıyoruz, sonunda çalışmalarımızın meyvelerini aldık.”

Ermeni toplumunun 1915'i çok erken yaşlardan itibaren kuşaktan kuşağa aktarması, acıyı hep diri tutması, unutturmaması da kenetlenmeleri, bir arada hareket etmeleri açısından önemli. “Bizim için duygusal, şahsi ve ciddi bir mesele bu; sadece siyasi aktivite değil,” diye ekliyor.

Tabii bütün bunlar Türkiye'nin onlarca yıldır eli kolu bağlı oturduğu anlamına gelmemeli. “ABD'deki Türk toplumu siyasi olarak yeteri kadar aktif değil, zaten sayısal olarak da Ermeniler kadar çok değil nüfus,” diye devam ediyor Sassounian. “Ama bu açığı da Türk hükümetinin milyonlarca dolar ödediği lobi firmaları kapatıyordu. Ayrıca Soğuk Savaş döneminden beri Amerikan devletinin çeşitli kademelerinden Türkiye'ye sempati duyan insanlar vardı. Pek çok başkanla, devlet yetkilisiyle görüştüğümde bana ‘soykırım' sözcüğünü kullanırlarsa Türkiye'yi karşılarına almaktan çekindiklerini, danışmanlarının tavsiyesinin bu yönde olduğunu açıkladı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.