Erişim engeli ve yayın yasağı olmasa ne olurdu?

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından sosyal medyaya yönelik erişim engeli kararı ve yayın yasağı ile ilgili tartışmalara Ahmet Hakan Coşkun da katıldı.

Beyoğu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının düzenlendiği sıcak dakikalarda sosyal medyada saldırıyla ilgili paylaşımları da kısıtlayacak biçimde erişim engeli ve yasağı getirilmişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sözkonusu uygulamaya dair "Batı'da olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı" diyerek erişim engeline tepki gösterenleri eleştirdi...

OLMASAYDI NE OLURDU

Patlama gününün akşamında sosyal medyaya erişim engellendi ve yayın yasağı geldi.

Böyle olmasaydı ne olurdu?

Şunlar olurdu:

- Sosyal medya hesaplarından bakmaya tahammül edemeyeceğimiz parçalanmış ceset görüntüleri ortalığa saçılırdı.

- PKK'sından FETÖ'süne sosyal medyada konuşlanmış bin türlü kalleş hesap, her türlü dezenformasyonu yağmur gibi akıtırdı.

- Terörist katillerin yakalanmasına yönelik polis operasyonlarını zora sokacak her türlü paylaşım, sorumsuzca devreye girerdi.

- “Amcamın oğlundan duydum” falan türü kulaktan dolma her türlü dedikodu, söylenti, rivayetle ortalık daha da karıştırılırdı.

Sözün özü şudur:

Siz bakmayın “İletişimi kestiler” falan diye tatava yapanlara. Türkiye, bir saldırı altındaydı. Benzer bir olay Batı'da olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Kimse de “gık” demezdi. .