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Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Eren operasyonları kapsamında, Şırnak ve Diyarbakır kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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17.05.2021 09:52:38
Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları devam ederken Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.

Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

Eren-2 operasyonları kapsamında ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve güvenlik korucularının yürüttüğü operasyonda çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarla ilgili bilgi notunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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