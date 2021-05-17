Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Eren operasyonları kapsamında, Şırnak ve Diyarbakır kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları devam ederken Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.
Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-2 operasyonları kapsamında ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve güvenlik korucularının yürüttüğü operasyonda çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarla ilgili bilgi notunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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