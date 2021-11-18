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TIMETURK / GÜNDEM / Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

1 Saat Önce
2021-11-18 09:19:43
Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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