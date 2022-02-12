Eren Kış-23 operasyonu başladı

Tunceli'de 1062 personelle 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu' operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen Eren Kış operasyonları inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Tunceli'de Mercan Dağları Bölgesinde barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, “Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

66 operasyonel tim görev yapıyor

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personel (66 operasyonel tim) görev alıyor.

Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte bilgi aldı ve komandolara moral verdi. .