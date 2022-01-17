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TIMETURK / GÜNDEM / Eren Kış-15 operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. 1440 personel operasyon kapsamında görev alıyor.

2 Saat Önce
2022-01-17 14:41:54
Eren Kış-15 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da başlatılan Eren Kış operasyonuna bir yenisini daha ekledi.

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fahit Tekdoğan operasyonu, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 440 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fahit Tekdoğan” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor. .

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