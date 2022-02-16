DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan yurda döndü
ABD için felaket uyarısı! Deniz seviyesi yarım metre yükselecek
Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin daha kalıntıları çıkarıldı
Biden: Diplomasiye her türlü şans verilmeli
Mehmet Öz, Metaverse'e başvurdu
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu
FAST işlem tutarı 5 bin liraya yükseltiliyor
Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi
OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor
VakıfBank'tan 2021'de 4,2 milyar lira net kar
Scholz da o masaya PCR testi nedeniyle oturmuş
Hepsiemlak 'Ocak 2022 Emlak Endeksi'ni açıkladı
Türk Telekom PİLOT, 10. dönem başvurularını almaya başladı
Vestel Savunma’da isim değişikliği

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan yurda döndü

Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile saat 22.35'te Ankara'ya geldi.

12 Dakika Önce
2022-02-16 00:25:31
Erdoğan yurda döndü

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş