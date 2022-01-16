DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Yeni Kitabı Çıktı
Covid-19 salgınında en zenginlerin serveti arttı
Bitcoin almak istiyorum! Nasıl alınır güncel 2022
Yanardağın patladığı Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor
Dikkat hayatınızı ele geçirebilirler
''Eskimo usulü'' balık avlayan CHP'li başkanlar tipiye yakalandı
Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Bu havada 1 puandan iyisi...
Öğretmenlere 3 Oturum 'Yeni' Sınav Görevi
Sakaryaspor - Bayburt ÖİS maçı canlı yayınlanacak mı?
Diyarbekirspor - Çorum FK maçı canlı yayın!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede!
Afyonspor - Bodrumspor maçı canlı yayın!
TRT 1, 2021 Yılını Zirvede Kapattı
Nevşin Mengü'den 'Millet İttifakı'na eleştiri: İşler hiç de öyle süt liman değil

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek

Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek.

1 Saat Önce
2022-01-16 13:03:30
Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş