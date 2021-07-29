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Erdoğan: Yangınların söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Yangınların söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

Erdoğan: Yangınların söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

5 Saat Önce
2021-07-29 20:09:49
Erdoğan: Yangınların söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

Erdoğan, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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