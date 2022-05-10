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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynadı

Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı.

9 Saat Önce
2022-05-10 20:52:22
Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

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İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

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Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı. AA

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