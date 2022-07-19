Erdoğan ve Reisi'den ortak açıklama: Petrol ve doğalgaz vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü. İran ile karşılıklı mutabakat zaptları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

Önce dar kapsamlı sonra heyetler arası toplantımızı gerçekleştirdik. Covid sebebiyle ikili ticarette gerilemeye maruz kaldık. Şu an itibariyle 7.5 milyar doları yakaladık. 30 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün.

Gerek petrol gerek doğalgaz alanlarında atılacak adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak son yıllarda savunma sanayinde bir sıçramamız var. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

Terörle mücadelemiz büyük önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG ve FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçırıyor.

(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük.

İki ülke arasındaki ticari hacmi potansiyeline göre çok daha düşük seviyededir. İki ülke 30 milyar dolar hedef belirledi. Böylece mevcut ticaret hacmi üç katına çıkarılacak. Doğalgaz ihracatına ilişkin anlaşmanın süresinin uzatılması konuşuldu. Bunun da uzatılmasıyla ticaret hacmi daha da artacaktır.

İki ülke arasında yatırım konularının geliştirilmesi de ele alındı. Güvenlik ve istihbarat ilişkilerinin geliştirilmesi özellikle sınır bölgelerinin güvenliği ele aldığımız konulardan biri oldu. Terörizmle, uyuşturucuyla ve organize suçlarla ilgili konular konuşuldu. Türkiye ve İran bölgenin iki güçlü ülkesi, onların ilişkileri bölgenin güvenliğine katkı sağlayacaktır.

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