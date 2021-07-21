'Erdoğan ülkemize asker değil mühendis, tüccar ve insani yardım göndermeli'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, gündemdeki konulara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Middle East Monitor'de yayınlanan röportajında Mücahid, Afganistan'daki son duruma, Türkiye'nin bölgedeki olası misyonuna ve diğer merak edilen konular hakkında konuştu.

"Ülkenin yüzde 85'i elimizde"

Afganistan topraklarının yüzde 85'ini kontrol altında tuttuklarını ifade eden Taliban Sözcüsü, Kandahar genelinde ve Spin Boldak'ta kontrolün halen kendilerinde olduğunu belirtti. Mücahid, "zaferin ardından planınız ne?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biz Afganistan'da İslami bir yönetim kurmayı umuyor ve arzuluyoruz. Tüm toprakları kontrol altına almayı ve barış, izzet ve emniyet içerisinde yaşayabilsinler diye tüm Afgan etnik grupları altında toplayacak bir İslami hükümet kurmayı istiyoruz."

ABD için çalışanlar

İşgal sürecinde ABD için çalışanlara ne olacağı konusunda Mücahid şu ifadeleri kullandı:

"Onların peşine düşmeyeceğiz, çünkü biliyoruz ki onlar Afganlar, ancak hatalar yamış kişiler. Eğer tövbe ederlerse, Afganistan'da kalmaları açısından bir problem yaşamayacaklar.

Ülke içerisinde birbirimizde savaş veya anlaşmazlık arayışında değiliz. Geçmişte ne yapmış olurlarsa olsunlar tüm Afganları, tek bir bayrak altında birleşmeye, tek bir ülkede yaşamaya ve birbirimizden intikam almamaya çağırıyoruz."

Taliban ilerleyişinin sebebi

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'daki savaşın "hak ve batıl arasında olduğunu" ifade ederken, Afgan halkının da ABD'nin ülkeden çıkarılması için kendilerine destek olduğunu belirtti. "Mücahitler bu milletin kendi evlatlarıdır" ifadesiyle Taliban sözcüsü, Afgan halkının desteğinin kendileriyle beraber olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Afganistan misyonu

Taliban Sözcüsüne yöneltilen sorular arasında, Türkiye'nin Afganistan'daki muhtemel misyonu da vardı.

Mücahid, bu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Müslüman bir ülke. Türkler bizim kardeşimiz, dostumuz, ortağımız. Ortak bir dinimiz, inancımız ve mezhebimiz var. Onlarla güçlü kardeşlik ilişkileri istiyoruz.

Ülkede askerlerini bırakmaya dair Türklerin son tavrına katılmıyoruz. Bu tavır bağımsızlık ilkesine aykırı, İslami ülkeler ve dünya ülkeleri arasındaki adetlere aykırı. Maalesef, Afganistan'daki Türk varlığı (düşüncesi) Amerika'nın bir talebiyle beraber ortaya çıktı.

Türkiye ile olan anlayış konusunda, onlarla Doha'daki müzakereciler vasıtasıyla bağlantılarımız var ve onlara bu pozisyonlarının ülkemiz için iyi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Türk tarafının, Türk güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle, bizimle ilişkilerine devam edeceğini umuyoruz."

"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajınız nedir?" sorusuna ise Mücahid şu yanıtı verdi:

"Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı ve Türk halkının lideridir. Afgan halkıyla birlikte durmalı ve Afganistan'ın yeniden inşasına katkıda bulunmalıdır.

Ülkemiz 20 yıldır tahribata maruz kaldı. Ülkemiz yıkılmış durumda ve Müslüman milletlerden insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, ülkemizi yeniden inşa etmek için mühendisler göndermesini, yoksullukla mücadelemize yardım etmesini, iskan sağlamasını ve halkımızı etkileyen yıkıma son vermesini isteriz.

Ancak Türk birliklerinin Kabil'de havalimanını korumak için durması ortak çıkarları temsil etmiyor ve iç işlerimize bir müdahale niteliğinde. Türkiye, Afganistan'ı terk eden ilk millet olmalıydı, Afgan halkının bir araya gelmesine müsade etmeli ve ülkeyi yeniden inşa etmemize yardımcı olmalıydı.

Erdoğan'ın duruşunu değiştirmesini, Türk askerlerini çekmesini ve ülkemize asker değil mühendis, ekonomist, tüccar ve insani yardım göndermesini istiyoruz."

İnsani yardım meselesi

Ülkeye acil insani yardım ihtiyacı olduğunu kaydeden Taliban Sözcüsü, "Dünya çapındaki hayır kuruluşlarından destek arayışındayız. Onlardan yardım istiyoruz. Burada, dünyadaki her tür insandan gelecek acil yardıma ihtiyaç duyan yoksul ve muhtaç insanlar var. Halkımıza yardım etmeleri için dünyadaki hayır kurumlarından istekte bulunduk, inşallah topraklarımıza geldiklerinde onları koruyacağız. Onlara yardım edeceğiz ve işlerine dair tüm lojistiği de sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"Terörist değiliz"

Röportajda Mücahid'e, Batı basınının Taliban'ı "terörist ve aşırıcı" olarak nitelediği de iletildi.

Bu konuya ilişkin Zebihullah Mücahid şu ifadeleri kullandı:

"Batı ve Amerika medyasında bizlere karşı yürütülen bir propaganda savaşı var. Bizim hakkımızda sahte iddialar yayınlıyorlar. Bizler 40 senedir altında yaşadığımız savaşları bitirmeyi ve emniyete ulaşmayı arzulayan bir milletiz. Milletimiz bu savaşlara cihat ile karşılık verdi. Bizler terörist değiliz, savaş çığırtkanı değiliz, barış istiyoruz. Ülkemiz Afgan illetine ait. Bizler, savaşlarla yok edilen ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz."

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.