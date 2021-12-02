Erdoğan: Türkiye silah sistemlerini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye geliştirdiği milli deniz topu ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye geliştirdiği milli deniz topu ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türk Savunma Sanayii açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Milli Deniz Topu Kara Atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Deniz Topu donanmaların vazgegeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri muharebe anında çok kritik roller üstlenir.

"Görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk"

Türkiye olarak savunma sanayiimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk. Bu proje kamu özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı.

"12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. İnşallah kara atış testi yapılacak olan deniz topu donanmamızını en önemli silah sistemlerinden birini oluşturuyor. Türkiye geliştirdiği milli deniz topu ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli teniz topu 16 kilometre etkili menzile sahiptir.

Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır.

Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı firmalarımızı, mühendisinden tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli deniz topumuzun ülkemize milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

'Milli Deniz Topu'

Türkiye'nin deniz topu ihtiyacını yurt dışından karşılaması dolayısıyla zaman zaman üretim süreçleri, tedarik, yedek parça ve işletme maliyetleri dolayısıyla sıkıntılar yaşayabiliyordu. Bunun yanında konjonktürel ve teslimat sürelerinin uzaması/geciktirilmesi gibi olumsuzluklar gündeme gelebiliyordu. Türkiye'nin gemi ihracatına başlamasıyla ve yeni milli gemi projeleri dolayısıyla bu alandaki millileştirme ihtiyacı daha da attı.

Milli Savunma Bakanlığının direktifleriyle sektördeki yetkin ve kabiliyete sahip firmalar ve proje yüklenicisi birlikte 12 ayda yoğun bir çalışma yürüttü. Projede Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi ile özel sektör firmaları özveriyle görev yaptı.

Deniz topunda yer alan 16 bin 800 parça üretim tekniği ve fonksiyonlarına göre kategorilere ayrıldı. Bu süreçte özellikle silah sistemiyle ilgili uzun yıllardır tecrübesi olan İstanbul Tersanesi'nin kılavuzluğunda çalışmalar yürütüldü. Başlangıçta parçaların üretiminde ayrı ayrı çalışan ekipler projenin entegrasyonunda bir araya gelerek çalıştı.

Farklı şehirlerdeki özel sektör firmaları ERMAKSAN, İğrek Makina, ANZATSAN, bunların yanında SAHA İstanbul ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi firmalar mühimmat yükleme asansöründen icra geri tepme mekanizmalarına, hareket çark dişli, tahrik motorlarından atış kontrol sistemleri ve namluya kadar tüm parçaların üretiminde rol alıp 12 ay gibi kısa sürede deniz topunu ortaya çıkardı. 76/62 milimetre Milli Deniz Topu için 12 ayda teknik çizim seviyesinden atış yapan bir silah sistemine ulaşıldı.

Milli deniz topu bundan sonra üretilecek milli gemiler ve ihraç edilecek platformlarda görev almaya hazır olacak.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.