Erdoğan: 'Türk Lirası, Türk Lirası... alışacaksınız buna'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği yemekte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 'Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakârlık yapıyoruz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Doğal gaz ve elektrik fiyatları konusunda çok büyük fedakarlık yaptıklarını belirten Erdoğan, "Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 6. Etabı

Şu anda 5 tane bizim organize sanayi bölgemiz var. Şimdi 6'ncısının adımları atılacak. Bu ne demek? Türkiye yerinde duramıyor, Türkiye sıçrıyor, Türkiye gidiyor. Kusura bakmayın ana muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler, bunların hiçbirisi Türkiye'de ne olduğunun, ne bittiğinin farkında değiller. Düşünün şu anda sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Bu ne demek? Demek ki çalışan, üreten, ihracatta damardan evelallah giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletir, vizyonlarını da derinleştirirler. Her ne kadar bunların öyle bir derdi olmadığını bilsek de yine de şuradaki güzel görüntüyü herkesle paylaşma heyecanımızı ifade etmeden duramıyoruz. Şu kızlarımızı görüyorum, maşallah mühendisler ve bu fabrikada çok önemli bir yerdeler ve bu mühendislerimizle birlikte fabrikamız sıçrıyor ve şimdi genişleme safhası içerisinde fabrika genişliyor ve siparişler vesaire yapılmış durumda ve bununla birlikte inşallah şu anda 900-950 kişinin çalıştığı bu tesislerde yeni makinalar geldikten sonra herhalde 1500 -2000'i bulur değil mi? 1500-2000'i bulacak, yeter ki 'Ben de varım' diyenler, 'Ben de çalışmaya hazırım' diyenler buraya gelsin. Organize sanayi bölgemizde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikanın sahibi olan müteşebbislerimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Sanayici, müteşebbis, iş insanlarımızın daha çok istihdam sağlamaları ve üretim için milletim adına tebrik, imkanlarımızla teşvik ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin 6. etabı faaliyete geçtiğinde fabrika sayımız 2 bini bulacaktır organize sanayi bölgesinde. Bu 'ey Türkiye uyan, biz Gaziantep olarak nasıl kurtuluş savaşında mücadele verdiysek, ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz' demektir.

Organize Sanayi Bölgesi Bakanımız Cengiz Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan işçilerimizin de alın terinin hakkını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 253 seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

“Ne işin var Dolar, Avro... Türk Lirası...”

Birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerde yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik, duymadık çünkü hesaplar tutmadı. Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna.

Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz de yapıyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Emekçilerimizin hak, hukukunun korunmasıdır. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtmak için sessiz sedasız yükün önemli kısmını kamunun üstüne yansıttık.

Asgari ücret

Asgari ücret zammıyla çalışanlarımızın alım gücünü yükselterek fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın tamamını asgari ücret kadar ki kazancını gelir ve damga vergilerinden muaf tutarak işverenlerimizi de rahatlattık.

Bu duygularla bizleri bu güzel muhabbet sofrasında buluşan şehrimizin yöneticilerine Erdem Soft firmasının sahiplerine ve özellikle de siz işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanınız olarak doğrusu ben alın teriyle şu anda karşımda olan siz kardeşlerimi Allah için seviyorum. Rabbim bu sevginizi, muhabbetimizi daim kılsın. Bu bir muhabbet yoludur, Rabbim yolculuğumuzu daim kılsın." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.