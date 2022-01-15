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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’ne katıldı.

26 Dakika Önce
2022-01-15 15:00:25
Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor:

(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek

Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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