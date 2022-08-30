Erdoğan: Türk’e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100’üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki toplu açılış töreninin ardından Afyonkarahisar’a geçti. Afyonkarahisar’daki Toplu Açılış Töreni’nde Zafer Meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarıyla donatıldı.

Erdoğan'dan önce sırasıyla eski bakan ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birer konuşma yaptı.

ŞEHİTLER DİYARI AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ı ‘Şehitler Diyarı' olarak gösteren Erdoğan, “Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük zafere 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşayı, Yüzbaşı Agah Efendi'yi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçiği, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey'i Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri burada tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, ali eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize özellikle rabbimden şifalar diliyorum” dedi.

ARTIK 9 AY VAR

Yarın Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılacağını açıklayan Erdoğan, "Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığının, köşe taşları olarak ördüğümüz zaferlerimizin, hiç bir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Şimdi buradan size sesleniyorum. Artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023, seçimlere hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum ve 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı, yeniden olacağına inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi hem millet olma bilincini kuvvetlendiriyoruz, hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktığı emanetlere karşı mesuliyetimizi hatırlıyoruz” diye konuştu.

BİZ YOLA AFYONKARAHİSAR'DAN ÇIKTIK

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihin bu önemli günlerini daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya çalışan elitlerin hezeyanları, ne milli iradenin egemenliği kabullenemeyen esaretçilerin oyunları ne de FETO'sundan PKK'sına, eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymamıştır. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler, hem mahşeri mizanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak. AK Parti olarak yola nereden çıktık, Afyonkarahisar'dan çıktık, şimdi hazır mısınız? Şu anki coşkuyla tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu kadar, bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına soyunan sahte tarihçiler, kirli emellerini gerçekleştiremeyecek. Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de inşallah hedeflerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizin şahlanışına set vurma gayretlerini yine sizlerle birlikte aydınlık yarınlarımızın teminatı, gençlerimizle birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi erdemle, adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşımızın sembol şehirlerinden biridir. Yiğitliğin, mertliğin, kahramanlığın, istiklalin şehri Afyonkarahisar, toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir beldedir. Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla kutlu yürüyüşümüzü buradan Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini Afyon'da attık. Vizyonu burada çizdik. Tam 21 yıldır gece gündüz demeden Afyon ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz.”

ANKARA 1.5, İSTANBUL 3.5, İZMİR 2 SAATE DÜŞECEK

Afyonkarahisar'a yapılan ve planlanan yatırımları da anlatan Erdoğan, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımının sürdüğünü belirterek, bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar-Ankara arasının 1.5 saate, İstanbul'un 3.5 saate, İzmir'in 2 saate düşeceğini kaydetti. Erdoğan, "Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcarken, biz sizlerle birlikte 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sır gündemleriyle baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Bugün aynı zamanda Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 milyar liralık yatırımı resmi olarak hizmete alıyoruz. Toplu konuttan altyapıya, eğitimden sağlığa, emniyetten spor tesislerine, çevreden sulama projelerine kadar toplamda 222 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Her biri ülkemize hizmet sevdamızın birer nişanesi olan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'ye eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz” dedi.

2023 TARİHİ BİR SEÇİM

Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları güç birliğiyle kırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz bize güvendiniz, inandınız. Bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Biz de size olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok eser ve hizmet üreterek ödedik. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. 2023'te Türkiye gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğinize, beraberliğinize daha çok sahip çıkmanızı bekliyorum. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik olan provokasyonların, ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca ‘bidon kafalı, makarnacı, kömürcü' diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten tekrar asla ısırılmayacağız. Kardeşliğimize daha sıkı sarılarak muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Bugüne kadar Afyon milli mücadeleden yana duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. 2023'te de Afyonlu kardeşlerimin emaneti ehline vereceğine inanıyorum. Şimdi buradan öyle bir seslenelim ki Türkiye'ye kefen biçenlerin yüreği titresin, Afyon ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya var mısın ? Afyon 2023'te yine tarih yazmaya var mısın ? Afyon gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mısın ? Büyük ve güçlü Türkiye sevdasına sahip çıkıyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun.”

508 KİLOMETRELİK AFYON-İZMİR HIZLI TREN TEMELİ ATILDI

Ardından iki ilçedeki yatırımların telekonferans yoluyla temel atma ve açılış töreni yapıldı. İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bulunduğu Sinanpaşa'daki Yüksek Hızlı Tren Hattı üst yapısının temeli atıldı. Erdoğan'ın sorusu üzerine Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir arası yüksek hızlı tren üst yapısının 508 kilometre olduğunu ve 3 yılda bitirileceğini açıkladı. Ankara-Afyon-Uşak-İzmir hızlı tren hattının üst yapısının temelinin atıldığını belirten Erdoğan, "Şu anda ray döşemelerine başlıyoruz, kazasız belasız inşallah bunu süratle bitirelim. Laf ola beri gele yok, iş, iş, birileri musluk açar, adına da açılış der, kim bu? Neler tanıdık bu ülkede neler. Onun için 2023 çok önemli. Cumhur İttifakı'nın 2023'te nasıl gümbür gümbür geleceğini göstermemiz lazım” dedi.

Çay'daki baraj açılışı için ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye telekonferans bağlantısı yapıldı. Erdoğan, Afyonkarahisar'ın en yüksek barajının açılışını yaptıklarını belirterek, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyrun, Afyonkarahisar'ın en yüksek barajı” dedi.

Telekonferans yöntemiyle yapılan iki açılışın ardından diğer tüm projelerle ilgili açılış, tören alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve il protokolünün katılımıyla yapıldı. Erdoğan, "Şu anda tüm bu kurdeleleri keserken, bu makasları da bugünün hatırasına eve götüreceğiz, yavrularımız annelerine bugünün hatırası olarak verecekler. Kaybetmeyin kızlar siz de çeyizinize koyacaksınız” diyerek açılışa katılan çocuklara armağan etti. DHA