Erdoğan TBMM'de konuştu: Yeni anayasa çalışmalarını tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi inşallah yeni anayasa çalışmalarına da tamamlayacağız.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

27. Dönem 6. Yasama Yılı, sizlerle birlikte ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TBMM milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözülmesinde öncü bir yol düzenlenmektedir.

Seçim takvimine göre çalışmalara ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi de hayata geçireceğinize inanıyorum.

Sınırlarımızın içinde ve ötesinde istikbal mücadelesi vermeyi sürdürüyoruz.

Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı bir dönemde seçimleri yapacağız.

Şimdi karşımızda darbecilere direnerek milli iradenin üstünlüğünü tescillemiş bir meclis var.

Biz kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak yola devam ediyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu meclis imza atmıştır.

Dünyanın ve bölgemizin büyük değişimler yaşadığı süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız.

Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarındaki çağlarımız maalesef ülkemizi bu kazanımla buluşturmaya yetmedi.

Yeni anayasayı gelecek nesillere bir borcumuz, gençlere hediye edeceğimiz en önemli kazanım olarak görüyoruz.

Yeni anayasa Meclis'in Türkiye'ye hakkı olan anayasayı kavuşturacağına inanıyorum.

Sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi inşallah yeni anayasa çalışmalarına da tamamlayacağız.

Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum. .