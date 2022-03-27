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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan tavsiye etti! ''Her akşam bu karışımı yer yatarım''

Erdoğan tavsiye etti! ''Her akşam bu karışımı yer yatarım''

Tokat'ta çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun bala gelmesi üzerine bir tavsiyede bulundu.

1 Saat Önce
2022-03-27 12:43:56
Erdoğan tavsiye etti! ''Her akşam bu karışımı yer yatarım''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yeni Tokat Havalimanı ve diğer yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni için gittiği Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi.

Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, son 4 yılda Tokat'ta önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." ifadelerini kullandı. .

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