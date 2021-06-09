DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ermeni şarabıyla 'barış anlaşması'
Dünyada bir ilk! El Salvador'dan ''Bitcoin'' kararı
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Analiz: Varlık alımında eylül öne çıkıyor
Sağlıkla ilgili sağlıksız tartışmalar
Zelenskiy'den Donbas’taki askerlere ziyaret
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Yapı Kredi çalışanlarının çocukları Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi
İnventram'dan Türk girişimi Augmency'ye yatırım
Kiğılı’dan yeşil moda anlayışı ile yenilenebilir koleksiyon
Rönesans Holding'in 'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarı yoğun ilgi gördü
Turkcell sürdürülebilir çevre projeleriyle doğaya değer katıyor
SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama:
THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu

Erdoğan: Tacikistan-Kırgızistan arasındaki olaylar bizi derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin ortak açıklamasında FETÖ ile mücadele vurgusu yapıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 19:11:47
Erdoğan: Tacikistan-Kırgızistan arasındaki olaylar bizi derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz.

Yeni sistemin getirdiği imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü desteği verecek. Tacikistan-Kırgızistan arasında yaşanan olaylar bizleri derinden üzdü.

Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Görüşmelerimizde ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik. 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için çalışacağız.

Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinler ile stratejik ortaklığımızın zeminini güçlendirdik. Karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda inşallah Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş-gelişler çok daha sıkı olacak ve böylece geliş-gidişler artmış olacak. Manas Üniversitesi'yle alakalı atılacak adımlarda ciddi manada bir dayanışmanın olmasına karar verdik.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş