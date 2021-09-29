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Erdoğan: Suriye'deki barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin, 'Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-29 13:29:50
Erdoğan: Suriye'deki barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var." dedi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerine ilişkin, "Malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN: BÜYÜK PROJELERİN HEPSİ PLANLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Putin ise "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor. Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Putin, “Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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