Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı: İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen projenin ayrıntıları belli oldu.

Açıklamayı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre proje 3 ayaktan oluşuyor: Sosyal konut, iş yeri ve altyapısı hazır arsa.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje başvuruları yarın başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek. 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak proje 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabı 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini kapsıyor. İlk etap konutlarından 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini ise Gaziantep'te inşa edilecek.

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak.

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50 bin konut ayrılacak.

GELİR SINIRI NE KADAR?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.

KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2+1 konut

608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)

3+1 konut

850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

Arsa fiyatları ne kadar?

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

İş yeri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

'İLK EVİM İLK İŞ YERİM' PROJESİ HAYIRLI OLSUN'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesinin tanıtım vesilesiyle bir aradayız. Bu projeye öncülük eden bakanlığımız ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de eserlerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 171 bin konut inşa ettik.

2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelere 2 milyondan fazla vatandaşımız başvurdu. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak bu projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Bu proje sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı.

Konut Projesi'nde başvurular yarın başlayacak, Ekim ayı sonuna kadar sürecek.

Hedefimiz 2023-2028 yılları sürecinde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa.

Projemizdeki konutların 50 binini gençlerimize tahsis ettik.

Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir

Toplamda 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılacak.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakiler 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsalar ise hisseli parsellerden oluşacak.

Kampanyanın ilk etabından 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçilerimize sunacağız.

Çeyizciler için hayırlı olsun. Her konut, 250 farklı çeyiz noktasında hareketlenme meydana getiriyor. Ekonomiye de hareketlenme demektir bu.

Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız.

İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. .