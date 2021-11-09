Erdoğan, Sırp lider Dodik ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma yemeğinde bir araya geldi. Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Dodik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma yemeğine geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

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