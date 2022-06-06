Erdoğan: Sığınmacıları muhalefetin insafına terk edemeyiz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılcahamam'daki toplantısında yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

Selvi'nin aktardığına göre, Erdoğan Kızılcahamam kampında milletvekillerine, “Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız. İşte bakın İstanbul'u, Ankara'yı aldılar ne oldu? Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez” diye konuştu.

Toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusunun da gündeme geldiğini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacıların Suriye'ye dönüşü konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yöndeki sorulara, 'Sığınmacıların Suriye'ye dönüşü konusunda dünyada en çok gayret gösteren ülke biziz. Ama nihayet itibarıyla sığınmacılar konusuna biz muhalefet gibi bakamayız. Bizim bir davamız var. Biz İslami ve insani açıdan bakıyoruz. Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz' diyor. Bu konudaki çizgisini koruyor." .