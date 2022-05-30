Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır.

Sayıştay'ın 160. kuruluş yılını yaşadığımız şu günlere akıl sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği gerçek vardır. Geçtiğimiz yirmi yılda bir asırlık yol katettik.

Geçmişte bu ülke vesayetten çok çekti. Kendilerine anayasa tarafından verilen yetkileri güç temerküzüne yönelmek yerine, ülkeye hizmet sunmak için kullanan her kurumun başımız üzerinde yeri vardır. Bu kurumlar bazen yaklaşım farklılığı sebebiyle canımızı sıkacak işler bile yapsalar ortaya çıkan sonuca saygı gösteririz. Birilerinin yaptığı gibi kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmayız.

Biz, devlet geleneği adabına aykırı bir söz söylememeye dikkat gösteririz. Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmek, faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir.