Erdoğan: Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeyi başardık' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye savunma sanayiinde geliştirdiği her türlü imkanı dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir.

- Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

- Türkiye, son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de devrim gerçekleştirmiştir.

- Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeyi başardık.

- Geçmişinde sömürge, katliam, soykırım, işgal izi bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz her yerde dostlarımıza birlikte kazanmayı teklif ediyoruz.

- Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer dünyamızda karşılığı yoktur.

- Biz asla sınırlarından binlerce, on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.