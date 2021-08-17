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Erdoğan: Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeyi başardık' dedi.

53 Dakika Önce
2021-08-17 15:42:56
Erdoğan: Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye savunma sanayiinde geliştirdiği her türlü imkanı dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir.

- Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

- Türkiye, son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de devrim gerçekleştirmiştir.

- Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeyi başardık.

- Geçmişinde sömürge, katliam, soykırım, işgal izi bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz her yerde dostlarımıza birlikte kazanmayı teklif ediyoruz.

- Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer dünyamızda karşılığı yoktur.

- Biz asla sınırlarından binlerce, on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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