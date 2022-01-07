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Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyolar
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Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız' dedi.

1 Saat Önce
2022-01-07 15:24:22
Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalarda buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeditepe Bienali sadece etkinlik mekanlarıyla bile şehrimizin zenginliklerini göstermeye yeterlidir. Burada farklı meşreplere mensup sanatçıların eserlerinin bir arada sunulması her türlü ayrımcılığı reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuzu işaret ediyor.

Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine boyadığımız sanatların bu tür etkinliklerle daha çok gündeme geleceğine inanıyorum.

Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz.

Şayet kendi coğrafyamızda kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. İyi olan güzel olan faydalı olan değerli olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat alanında da yaşatıcı kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz.

Günümüzde sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle medya mecraları üzerinden tüm dünyaya boca edilen batı menşeli kültür sanat eserleri içine yerleştirilen mesajların amacı var. Bu amaç masum değil. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı ve marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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