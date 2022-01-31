Erdoğan: Salgında eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde eğitimi kesintiye uğratmamak için çaba harcadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15.000 Öğretmen Atama Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı, 15 bin yeni öğretmenin atamasının yapılacağını bildirerek, "Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenllik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Pandemi sürecindeki kapanmalardan dolayı eğitim konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ancak tüm bu zorluklara karşın okulları açık tutma gayreti içerisine olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgına rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ünün AK Parti hükümeti döneminde atandığını açıklayan Erdoğan, "Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahibiz. Bize yakışmayan kötü manzaralara son verdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD sayılarını yakaladık hatta kimi alanlarda geçtik. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Yeni atamayla son 19 yılda 729 bin 487 öğretmen atamasını yapmış olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emrediyor. Modern dünyada buna hayat boyu öğrenme diyorlar. Diğer türlü insan hangi işi yaparsa yapsın körelmekten kendini kurtaramaz. Peygamber efendimiz iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor"

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, İLAVE TEŞVİKLER GETİRİYOR'

Eğitim öğretimizi güncellemek, çocuklarımıza en uygun olan sunmak durumundayız. Eğitim sisteminin çıtasını belirleyen öğretmendir. Öğretmenlik meslek kanunu ilave teşvikler getiriyor. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken onları erdemli, ahlaklı olmaya sizler teşvik edeceksiniz. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz. .