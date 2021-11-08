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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

1 Saat Önce
2021-11-08 20:59:16
Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir."

“Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak”

"Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur."

"(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir."

"Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

"(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir."

"(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

"(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."

"Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur."

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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