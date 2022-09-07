Erdoğan: Rusya, herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, 'Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Sırbistan'la kimlikle seyahat konusunda protokol imzaladık, ilişkilerimiz yeni seviyeye taşınacak. KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak'' dedi.

Sırbistan ile ticaret hacmi için "Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık" diyen Erdoğan, "Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

'BATI'NIN TAKINDIĞI TAVRI DOĞRU BULMUYORUM'

"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok.

Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti, fiyatlar yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız diye. Neden daha önceden düşünmediniz. Stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Burada Rusya herkes ona saldırınca elindeki imkanları kullanacaktır, olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varılarak bu işi bitirmek."

Erdoğan, "(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar" devam etti.

'BAYRAKTAR SATIN ALABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ'

NTV'nin haberine göre, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Vucic de "Türk yatırımcıların buraya ilgi gösterdiğini görüyoruz. 10 bin kişi bu yatırımlarla istihdam halinde" dedi.

Vucic, Türkiye ile daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldıklarını söyleyerek, "Savunma sanayiinde daha fazla işbirliği gerçekleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bayraktar araçlarının alınması konusunda gelecek sene adım atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Vucic'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Ukrayna'daki durumu ele aldık, enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin ortaya koyabileceği desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la enerji açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Elektrik açısından elbette bölgemizde yapılması gerekenler söz konusu. Enerji anlamında eksik kalabilecek bazı unsurlarda Türkiye'yle ne tür işbirliği yapabileceğimizi ele aldık. Kış aylarında bu işbirliği fayda sağlayabilir."

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Ayrıca iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sırbistan Ekonomi Bakanı Andelka Atanaskoviç imza attı.

Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşması da Bakan Varank ile Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popoviç tarafından imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sırbistan Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimoviç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Arasında Dijital Devlet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının imzacıları, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Sırbistan Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Direktörü Mihailo Jovanoviç oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) arasında İşbirliği Protokolü'nü ise TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve RTS Genel Müdürü Dragan Bujoseviç imzaladı. .