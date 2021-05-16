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Erdoğan Ruhani ile görüştü: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

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16.05.2021 15:47:03
Erdoğan Ruhani ile görüştü: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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