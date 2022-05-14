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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan Rize’de: Yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

Erdoğan Rize’de: Yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, 'Yüzde 73'ün üzerindeki bir artışla 6 lira 70 kuruştan çay alımı gerçekleştirilecek. Destekleme fiyatıyla birlikte kilogramı 7 liradan fabrikaya verilebilecek' dedi.

5 Saat Önce
2022-05-14 15:53:08
Erdoğan Rize’de: Yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, yaş çay alım fiyatlarını şu sözlerle açıkladı:

"Yüzde 73'ün üzerindeki bir artışla 6 lira 70 kuruştan çay alımı gerçekleştirilecek. Destekleme fiyatıyla birlikte kilogramı 7 liradan fabrikaya verilebilecek." .

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