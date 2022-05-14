Erdoğan Rize’de: Yaş çay alım fiyatlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, 'Yüzde 73'ün üzerindeki bir artışla 6 lira 70 kuruştan çay alımı gerçekleştirilecek. Destekleme fiyatıyla birlikte kilogramı 7 liradan fabrikaya verilebilecek' dedi.
2022-05-14 15:53:08
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, yaş çay alım fiyatlarını şu sözlerle açıkladı:
"Yüzde 73'ün üzerindeki bir artışla 6 lira 70 kuruştan çay alımı gerçekleştirilecek. Destekleme fiyatıyla birlikte kilogramı 7 liradan fabrikaya verilebilecek." .
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