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Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

Erzurum ziyareti kapsamında katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar, milletimizden karşılık bulamazlar' dedi.

17 Dakika Önce
2021-07-17 17:28:38
Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- 19 yıldır bu ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz.

- Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar, milletimizden karşılık bulamazlar.

- Hala emperyalistlerden umut umanlar varsa, varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlarsa ona versinler.

- (Çözüm süreci) Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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