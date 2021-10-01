Erdoğan Putin'le görüşürken Kiev'de imzalar atıldı

Gazeteci Taha Dağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’de yaptığı görüşmeyi değerlendirirken Kiev’de Ukrayna ile yapılan resmi anlaşmaya dikkat çekti

Dağlı'nın “Putin'le Soçi'de görüşürken Kiev'de imzalar atıldı” başlık yazısı;

Başkan Erdoğan Soçi'de Putin'le masaya otururken “attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil” diye bir cümle sarf etti.

Erdoğan o sözleri sadece S400 meselesinden dolayı ABD'ye mi söylemişti acaba?

Yoksa ABD'yle birlikte Rusya'ya da bir mesaj var mıydı, o cümlede?

Başkan Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğü saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de üst düzey bir toplantı vardı. Türkiye ile Ukrayna arasında Bayraktar insansız hava araçlarının ortak eğitim ve test merkezinin inşaatı için resmi protokol imzalandı.

Kritik görüşmede Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Bayraktar İHA'larının ortak merkezi için mutabakat zaptına imzaları attı.

İlginç olan bir şey daha vardı. O da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin de imza törenine katılmasıydı. Zelensky, Haluk Bayraktar ile kendi savunma bakanının belgeleri imzaladığı masanın arkasında durup poz verdi. Ardından da ikilinin hemen yanına gelip, resmi belgelerle bir fotoğraf daha çektirdi.

Zelensky imza töreninde yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunu vurgulayarak, "uzun zamandır bu anı bekliyorduk, bu ileriye doğru atılmış büyük bir gerçek adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için gerçek bir destektir” dedi.

Bu anlaşmaya göre Bayraktar firması, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ait Vasilkov yakınlarındaki arazilere, şirketin insansız hava araçlarının bakım, mevcut onarım ve modernizasyonu için bir merkez inşa edecek.

Merkez, Bayraktar ile çalışacak personele de eğitim ve öğretim verecek. Ukrayna kaynakları bu mutabakat çerçevesinde daha sonra Ukrayna'da bu tür birkaç merkezin daha inşa edilmesinin planlandığını duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında bir dizi sorun var, bir dizi de anlaşılan konu var. O sorunlardan biri Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkileri ve özellikle Kırım'ın Rusya tarafından işgali. Rusya, Kırım'ın ilhakının Türkiye tarafından kabul edilmemesine reaksiyon gösteriyor.

Ukrayna daha önce Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarıyla, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları olan Donbass bölgesine sevkiyat yapmış, Kremlin o bölgede Türk silahlarının Ukrayna Ordusu tarafından kullanılıyor olmasına tepki göstermişti. Moskova'nın Türkiye-Ukrayna arasındaki askeri yakınlığa gösterdiği tepkinin devam etmesi bekleniyor.

Belli ki Soçi'deki zirve sonrası Türkiye'nin Rusya karşısında Ukrayna olan ilişkilerinde herhangi bir sapma olmayacak. Sapma olmayacağı gibi yukarı yönlü bir ilişkinin olduğunu da söyleyebiliriz.

Başkan Erdoğan, Putin'le görüşürken “attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil” diye bir cümle sarf etti. O cümle Türkiye ile Rusya arasındaki S400 anlaşmasına yönelik ABD'nin yaptırım tehditlerine yönelikti.

Evet Türkiye attığı adımlardan geri dönmeyecek. ABD istiyor diye S400'ler geri verilmeyecek. ABD istiyor diye Türkiye ile Rusya arasında savunma işbirliği askıya alınmayacak. Ama Rusya istiyor diye de Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve siyasi işbirliği de son bulmayacak.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.