Erdoğan: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi Rusya'ya gönderdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız adımda öncelikli tahıl koridoru ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan girişler oldu. Önemli adımlarımızdan birisi Rusya tarafından gelecek tahıl. Rusya'yı da başlattığımız zaman ki en önemlisi gübre nakli, özellikle fakir, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir. Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. 200 ismin üzerinde durmuştuk. Hepsi de bizde mevcut, bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik.

YUNANİSTAN'IN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GİRİŞİMİ

Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığımız yok mu. Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü. Onlar bizi geriden takip ediyorlar.

MİT KART TOPLANTISI

Neleri ele alacağımızı burada açıklarsam olmaz, bunların hepsini biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Bu sadece Mir kart olayı değil, alternatif neler, neler yapabiliriz, bunların üzerinde duracağız.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJLARI

O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor, aramızdaki fark bu.

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostlar, hepsi de hakikaten ummadığın, beklemediğim şekilde yaklaşımlarla, sorularla bize karşı teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. .