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''Erdoğan, protokol sorunu nedeniyle Türkiye'ye döndü''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda dönmesinin nedeninin 'protokol sorunları' olduğu belirtildi.

3 Saat Önce
2021-11-01 12:35:49
''Erdoğan, protokol sorunu nedeniyle Türkiye'ye döndü''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya'nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda döndü.

AA'da yer alan haberde Erdoğan'ın dönüş nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Reuters'ın görüştüğü bir yetkili, protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.

Üst düzey yetkili şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanının zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye'nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle sayın cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti.”

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak ‘TUR', saat 00:20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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