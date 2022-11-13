Erdoğan patlamaya ilişkin açıklama: Ölü ve yaralı sayısını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 yaralının olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Bu kalleş saldırının failini ve arkasındakileri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz, Türkiye'yi terörle teslim alma hedefi amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

İlk gelişmelere, valinin bize aktardığı ilk bilgiye göre burada bir terör kokusu var, bir kadının bu işte bir rol oynadığı yönünde ilk tespitler var. .