Erdoğan, Ordulu ailenin davetini geri çevirmedi
Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.
2022-07-30 21:25:56
Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Başkan Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi
Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Başkan Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.
YORUMLAR (0)