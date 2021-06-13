DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TSK'dan Tel Rıfat'taki PKK hedeflerine bombardıman: Karargahlar yerle bir oldu
Ağzında kuşla gömülen çocuğun gizemi!
Ömer Kozan : Antepsan Baklava, Ustasından Baklavanın Incelikleri
Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası
G-7 Zirvesi'nde Johnson ve Macron arasında tartışma
İngiltere: AB'nin tutumu 'saldırgan'
Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Gürcistan'dan iki ülkeye arabuluculuk önerisi
Döktükleri her damla kanın hesabını soracağız
Fransa'da sürpriz istifa
İslamofobinin geldiği nokta: Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef gösterme ve cadı avı
İsrail askerlerinden 'yıkım terörü'
'Erdoğan onlara rağmen Ayasofya'yı açtı'
Paşinyan: Bakü'ye haritaların küçük bir kısmını verdik
Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat

'Erdoğan onlara rağmen Ayasofya'yı açtı'

Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya ile ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.06.2021 14:06:53
'Erdoğan onlara rağmen Ayasofya'yı açtı'

İsmail Kahraman, Ayasofya'nın içine 1935 yılında kurulmuş iskelenin sökülmemesi ve cami olarak ibadete açılmasının engellenmesi için ABD'den peş peşe 3 ayrı heyetin geldiğini ve Türkiye tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

Kahraman çarpıcı sözlerinin sonunda ise “Tayyip Erdoğan olmasaydı Ayasofya açılamazdı, açamazlardı.” açıklamasında bulundu.

İsmail Kahraman anlattığı çarpıcı olayla Başkan Erdoğan'ın kimlere ve hangi engellemelere rağmen Ayasofya'yı açtığını şu sözlerle açıkladı:

Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi. "Ayasofya'nın kubbesindeki paratoneri yıldırımlığı değiştirelim. Buna 500 bin dolar ayırıyoruz." dediler. Biz de dedik ki, Bizim o kadar paramız var biz onu değiştiririz. İstanbul surlarına onu verin. 

Bir hafta 15 gün sonra bir heyet daha geldi. “Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim 5 milyon dolar size verelim.” dediler. Onlara da "Bizim o kadar paramız var onu İstanbul surları için verin o da tarihi eserdir” dedik.

Üçüncü bir heyet geldi ve o heyetteki bir kız bu camianın çok büyük saygı duyduğu milliyetçi bir adamın kızı şaşırdım. Bütün tamiratları yapmak suretiyle 5 milyon dolardan daha yukarı bir teklif verdiler. Sırf iskele sökülmesin diye. 1935 kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı Ayasofya açılamazdı, açamazlardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş