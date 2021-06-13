'Erdoğan onlara rağmen Ayasofya'yı açtı'

Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya ile ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.

İsmail Kahraman, Ayasofya'nın içine 1935 yılında kurulmuş iskelenin sökülmemesi ve cami olarak ibadete açılmasının engellenmesi için ABD'den peş peşe 3 ayrı heyetin geldiğini ve Türkiye tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

Kahraman çarpıcı sözlerinin sonunda ise “Tayyip Erdoğan olmasaydı Ayasofya açılamazdı, açamazlardı.” açıklamasında bulundu.

İsmail Kahraman anlattığı çarpıcı olayla Başkan Erdoğan'ın kimlere ve hangi engellemelere rağmen Ayasofya'yı açtığını şu sözlerle açıkladı:

Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi. "Ayasofya'nın kubbesindeki paratoneri yıldırımlığı değiştirelim. Buna 500 bin dolar ayırıyoruz." dediler. Biz de dedik ki, Bizim o kadar paramız var biz onu değiştiririz. İstanbul surlarına onu verin.

Bir hafta 15 gün sonra bir heyet daha geldi. “Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim 5 milyon dolar size verelim.” dediler. Onlara da "Bizim o kadar paramız var onu İstanbul surları için verin o da tarihi eserdir” dedik.

Üçüncü bir heyet geldi ve o heyetteki bir kız bu camianın çok büyük saygı duyduğu milliyetçi bir adamın kızı şaşırdım. Bütün tamiratları yapmak suretiyle 5 milyon dolardan daha yukarı bir teklif verdiler. Sırf iskele sökülmesin diye. 1935 kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı Ayasofya açılamazdı, açamazlardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.