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Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-07 21:27:55
Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki iftarda öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada öğretmenlere hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık. Okullarımızı açık tutmayı sürdüreceğiz. Görevdeki öğretmenlerin yüze 75'i bizim dönemimizde atandı. Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin özlük haklarına katkı sağladık.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık.

Ayrıntılar geliyor...

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