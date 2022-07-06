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Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK, YPG, PYD, FETÖ terör örgütü olarak girmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

17 Saat Önce
2022-07-06 20:37:17
Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK, YPG, PYD, FETÖ terör örgütü olarak girmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. (2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır." .

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