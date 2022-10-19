Erdoğan müjdeyi verdi! ''Putin ile konuştuk, Avrupa doğalgazını Türkiye'den temin edecek''

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Putin ile hemfikir olduk. Avrupa doğalgazını Türkiye'den temin edecek' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Madendeki gaz izleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Metan gazının patlaması için en az yüzde 5 ve üzeri olması gerekmektedir. Kayıtlara göre saat 18.05'te metan gazı yüzde 1 buçuğa çıkmış ve elektrik kesilmiştir. Nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Bize düşen sonuç raporu önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır. Kesin rapor çıkana kadar her şey spekülasyondur.

Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

Hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir, bunun siyasi istismarı olmaz.

İhmali olanların gözünün yaşına bakılmayacak.

Maden kazaları İngiltere'den Fransa'ya, Amerika'dan Hollanda'ya her yerde yaşanmaktadır.

Kaza ve kadere inanan insanlarız, elbette tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız.

Bay Kemal kaza ve kadere inanmış bir insanım. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa ben bilmem.

Önce adamlarına sahip çık, Meclis'in kürsüsünde çekiçle telefon kırmaya yönelmesinler. Meclis'in edebine terstir. Siz bunları yapın, parlamento iç tüzüğünü süratle değiştirmelidir.

Avrupa doğalgazı nereden bulacağız diye telaş içinde.

Son görüşmemizde Putin ile hemfikir olduk. Avrupa doğalgazını Türkiye'den temin edecek.

Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon yaşıyoruz.

Bütçe açığımızı zorluklara rağmen yüzde 3.5 hedefinin altında tutabileceğiz. Ekonomideki tuzağı bozmuştuk. Yükselen enflasyon ile oluşan refah kaybını telafi edeceğiz. Önümüzdeki yılbaşında yeni bütçe ile telafi sözümüzü yerine getireceğiz.

ÇELEBİ'YE ROZETİ TAKILDI

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. .