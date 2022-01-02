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Erdoğan milletvekilleri ile ne zaman görüşecek? Erdoğan vekillerle ne görüşecek?
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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan milletvekilleri ile ne zaman görüşecek? Erdoğan vekillerle ne görüşecek?

Erdoğan milletvekilleri ile ne zaman görüşecek? Erdoğan vekillerle ne görüşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan7ın gündeminde ne var? Erdoğan vekillerle nerede görüşecek?

2 Saat Önce
2022-01-02 23:33:40
Erdoğan milletvekilleri ile ne zaman görüşecek? Erdoğan vekillerle ne görüşecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

2023 yılı için seçim startı verilirken gerek hükümet gerekse muhalefet cenahında hareketli günler yaşanıyor. Yoğun kulislerin ısındığını kaydeden siyasi uzmanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin önemli bir karar olduğu kanaatinde..

Erdoğan, milletvekilleri ile ne görüşecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek. AA'nın haberine göre; AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan vekillerle ne zaman görüşecek?

Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesinin stratejik bir adım olduğunu kaydeden siyasi uzmanlar ise gerek seçim ile ilgili müzakerelerin gerekse ülke ekonomisinin çok boyutlu bir açıdan ele alınarak masaya yatırılacağı konusunda görüş belirttiler. Erdoğan'ın son dönem seçim hazırlığı için bir nevi start verdiği görüşünü kaydeden uzmanlar bu toplantılar sonrası alınacak kararların da ileriki süreç için önemli bir eşik teşkil edeceği kanaatinde...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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