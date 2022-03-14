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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde merak uyandıran o yemek!

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde merak uyandıran o yemek!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede menüdeki 1 yemek merak konusu oldu.

2 Saat Önce
2022-03-14 13:03:31
Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde merak uyandıran o yemek!

Yunan Ta Nea gazetesinin "Geleceği olan diyalog" başlıklı haberinde, Miçotakis'in İstanbul temasları "beklentileri aşan bir ziyaret" sözleriyle yorumlandı. Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesi için "Beklenenden daha iyi bir iklimde gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

İki lider arasındaki ilişkideki iyileşmenin net olduğu belirtilen yorumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı için "Yunanistan ve Türkiye'nin, kuzeye yönelik ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan iki NATO üyesi ülke olduğunu hatırlattı." değerlendirmesi yapıldı.

"AKDENİZ'DE İSTİKRAR HEPİMİZİN YARARINA"

Yorumda, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir ortam ile, Atina ve Ankara arasındaki tüm iletişim kanallarının açık olmasını beklediği ifade edilerek Yunan diplomatik kaynakların "Güneydoğu Akdeniz'de istikrar hepimizin yararınadır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

"İKİ LİDER, İKİ MÜTTEFİK GİBİ GÖRÜŞTÜ"

Eleftheros Tipos gazetesinin "Olumlu adımlar" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulanarak bu olumlu atmosferin korunması halinde Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin (YDİK) sonbaharda Selanik'te tekrar toplanabileceği, iki ülke heyetlerinin Güven Artırıcı Önlemler için nisanda buluşabileceği ifade edildi.

Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilen haberde, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dahil olmak üzere, özel bir vurgu yapıldı." ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi de iletişim kanallarının açık olmasının faydalı olduğuna vurgu yaparak "Anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gerçekten büyük bir iyileşme alanı mevcut. Bu sadece iki ülkenin değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesinin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

LEBLEBİ HELVASI MERAK YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde yediği yemek de Yunan basınının gündemindeydi. SKAI TV, menüde yer alan ve merak uyandıran leblebi helvasının tarifini verdi.

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yapılışı anlatılan "leblebi helvası", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu. .

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