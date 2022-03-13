Erdoğan-Miçotakis görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

Miçotakis, saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilgi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. .