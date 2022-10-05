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Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

5 Saat Önce
2022-10-05 15:48:06
Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. .

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