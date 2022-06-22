Erdoğan, Marmaris'te: Yangını havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Marmaris'te çıkan orman yangınını helikopterle havadan inceleme yaptı.
2022-06-22 16:16:24
Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yangını helikopterle havadan incelemede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.
Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. .
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