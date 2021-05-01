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Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

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Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

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01.05.2021 23:38:40
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan