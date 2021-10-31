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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir araya geldiABONE OLCumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

2 Saat Önce
2021-10-31 15:52:34
Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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