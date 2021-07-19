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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

40 Dakika Önce
2021-07-19 21:36:39
Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

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Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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